Autostrade, incidente in A10: traffico completamente bloccato

Arenzano (Genova) – Vigilia di Natale con traffico in tilt lungo l’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia, a causa di un incidente che si è verificato nel tratto compreso tra il casello di Varazze e quello di Arenzano, nella carreggiata che viaggia in direzione del capoluogo. É accaduto intorno a metà mattinata.

Al momento non è chiara l’esatta dinamica del sinistro stradale, che dalle prime informazioni avrebbe visto il coinvolgimento di due mezzi pesanti. Non si hanno notizie di persone rimaste ferite.

Le ripercussioni si attendono molto pesanti lungo la tratta interessata: al momento si registrano circa due chilometri di coda in direzione levante, ma il traffico è completamente bloccato e la circolazione è ferma a causa delle operazioni di soccorso. Autostrade invita coloro che devono percorrere il tratto coinvolto ad uscire a Varazze e fare rientro ad Arenznao.

