Sestri Ponente, schiuma sospetta nel rio Ruscarolo, scattano le indagini

sestri ponente schiuma rio ruscaroloGenova – Ancora sversamenti sospetti nelle acque del rio Ruscarolo, tra Borzoli e Sestri Ponente e questa mattina il greto del corso d’acqua si è riempito di una soffice quanto pericolosa schiuma bianca dall’origine sospetta.
Le segnalazioni dei residenti al numero di emergenza 112 hanno fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale ma ancora non è chiaro quale sia l’origine del sospetto inquinameto ambientale, l’ennesimo per un rio che passa letteralmente in mezzo alle case della zona.
Nel passato anche recente molte altre segnalazioni per sversamenti di sostanze anche piuttosto pericolose per l’ambiente ma anche per la salute delle persone.

