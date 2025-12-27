Nervi, crolla un altro pezzo del marciapiede di corso Europa

Genova – Nuovo importante cedimento del marciapiede di corso Europa e nuovo rischio di gravi incidenti con pericolo per le persone.

L’incidente è avvenuto questa mattina e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale che ha transennato parte del marciapiede in attesa di verifiche ed accertamenti e di un intervento per la messa in sicurezza.

Il cedimento segue quello del giugno 20244 quando una parte della copertura del marciapiede, che è sospeso sul vuoto di una cavità, era franato facendo cadere una nonna con il suo nipotino sulla carrozzina.

(nella foto sotto il cedimento del giugno 2024)

