sabato 27 Dicembre 2025
Nervi, crolla un altro pezzo del marciapiede di corso Europa

Redazione Liguria
0

polizia locale GenovaGenova – Nuovo importante cedimento del marciapiede di corso Europa e nuovo rischio di gravi incidenti con pericolo per le persone.
L’incidente è avvenuto questa mattina e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale che ha transennato parte del marciapiede in attesa di verifiche ed accertamenti e di un intervento per la messa in sicurezza.
Il cedimento segue quello del giugno 20244 quando una parte della copertura del marciapiede, che è sospeso sul vuoto di una cavità, era franato facendo cadere una nonna con il suo nipotino sulla carrozzina.

(nella foto sotto il cedimento del giugno 2024)
marciapiede crollato corso Europa Genova 17 giugno 2024

