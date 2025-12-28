Indagini su sospetti fondi ad Hamas, i dubbi della Freedom Flotilla Italia

Genova – Mentre emergono nuovi particolari sulle indagini su presunti passaggi di denaro da associazioni pro palestina e sospetti appartenenti ad Hamas arriva la “replica” dell’organizzazione Fredom Flotilla Italia che avverte del rischio che le “prove” raccolte contro le persone coinvolte ed arrestate, siano in realtà basate – come riportato anche nei comunicati ufficiali dell’operazione – su informazioni fornite dall’esercito israeliano o da intelligence di Paesi che non possono essere considerati “neutrali” nella vicenda.

Secondo la Fredom Flotilla Italia, infatti: “le misure cautelari contro Mohammed Hannoun e altri attivisti segnano una deriva gravissima. Parte dell’accusa si fonda su “prove” prodotte dall’esercito israeliano durante operazioni militari a Gaza. Israele non è un soggetto neutrale: è sotto indagine internazionale per genocidio ed è destinatario di misure provvisorie vincolanti”.

I dubbi dell’organizzazione no profit che si batte per la pace in Palestina riguardano il temuto uso della “intelligence militare” israeliana per “colpire la libertà personale in Italia” che significherebbe “saltare il giusto processo”.

I timori dell’associazione e di tanti militati pro-pal riguarda il rischio che l’assistenza umanitaria venga trasformata in “finanziamento al terrorismo” per colpire chi aiuta la popolazione palestinese e combatte le atrocità compiute dall’esercito israeliano agli ordini del Governo locale che è sotto la lente degli organi di Giustizia internazionale con l’accusa di genocidio.

“Etichette politiche al posto di accertamenti giudiziari – spiega Fredom Flotilla Italia – Attività lecite rilette retroattivamente come reati. Questo è lawfare: il diritto penale piegato a una strategia politico-militare esterna. Un corto circuito che mina la sovranità della giurisdizione e lo Stato di diritto. La giustizia non può essere schiacciata dalla guerra”.