Genova, donna investita a Marassi: trasportata all’ospedale

Genova – Un altro pedone investito lungo le strade di Genova. L’ultimo episodio di una lunga lista iniziata nei primi giorni del 2025 e che sta proseguendo fino alla fine di dicembre è avvenuto questa mattina a Marassi, nei pressi di piazza Guicciardini, dove una pensionata che stava attraversando la strada è stata travolta da un’auto in transito.

L’impatto è stato piuttosto violento e la donna è stata sbalzata sull’asfalto, riportando alcune ferite e contusioni e la frattura di un arto inferiore.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso nei suoi confronti e l’hanno trasportata all’ospedale San Martino di Genova in codice giallo, quello di media gravità.

Inoltre, sul luogo del sinistro stradale sono giunti anche gli agenti della polizia locale, i quali hanno gestito il traffico che si è creato nella zona ed effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo. Al momento rimane da chiarire se la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali.

