lunedì 29 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, lite per il traffico si trasforma in aggressione: un ferito
Notizie LiguriaGenovaCronacaStaglieno

Genova, lite per il traffico si trasforma in aggressione: un ferito

Redazione Liguria
0

auto Polizia notteGenova – Una banale lite per il traffico che si è velocemente trasformata in un’aggressione. É quanto accaduto ieri sera in via Bobbio, nella zona di Staglieno, dove i sanitari del 118 sono intervenuti per soccorrere un uomo che ha lamentato di esser stato picchiato da due persone per questioni di viabilità.
Il ferito è stato prima medicato sul posto e in seguito trasportato in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale San Martino.
Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e per risalire alle due persone che avrebbero preso parte all’aggressione. Entrambe si sarebbero allontanate a bordo della stessa auto pochi minuti dopo l’episodio, prima dell’arrivo della polizia sul posto.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Giovanna Rotondi Terminiello

Addio a Giovanna Rotondi Terminiello, il cordoglio della sindaca Salis

Cronaca
alassio incidente 29 dicembre 2025

Alassio, tamponamento tra auto, due feriti

Cronaca
beagle cucciolo cane

Botti di Capodanno, appello ai genovesi degli animalisti: non comprate fuochi...

Cronaca
Carcere Marassi Genova

Genova, aggressione in carcere: detenuto ferisce gravemente un agente

Cronaca