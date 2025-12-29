Genova, lite per il traffico si trasforma in aggressione: un ferito

Genova – Una banale lite per il traffico che si è velocemente trasformata in un’aggressione. É quanto accaduto ieri sera in via Bobbio, nella zona di Staglieno, dove i sanitari del 118 sono intervenuti per soccorrere un uomo che ha lamentato di esser stato picchiato da due persone per questioni di viabilità.

Il ferito è stato prima medicato sul posto e in seguito trasportato in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale San Martino.

Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e per risalire alle due persone che avrebbero preso parte all’aggressione. Entrambe si sarebbero allontanate a bordo della stessa auto pochi minuti dopo l’episodio, prima dell’arrivo della polizia sul posto.

