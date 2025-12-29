lunedì 29 Dicembre 2025
Genova, rapina alla pasticceria Viganotti: arrestato un uomo

Viganotti cioccolateria GenovaGenova – A seguito delle indagini condotte in queste ore, è stato arrestato l’uomo considerato responsabile della rapina avvenuta sabato 27 dicembre all’interno della pasticceria Viganotti, nel centro storico genovese.
L’uomo si era introdotto nel locale e durante la rapina aveva anche aggredito una commessa, strattonandola con forza e causandole delle lievi ferite e contusioni. Il tutto prima di darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.
Le indagini condotte dagli agenti della polizia locale visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e ascoltando le testimonianze dei presenti hanno consentito di individuare il presunto responsabile, un 31enne.
L’uomo è stato rintracciato nel pomeriggio di ieri in vico Adorno: dopo esser stato fermato, è stato arrestato e trasportato presso il carcere di Marassi.
