Genova, rapina alla pasticceria Viganotti: arrestato un uomo

Genova – A seguito delle indagini condotte in queste ore, è stato arrestato l’uomo considerato responsabile della rapina avvenuta sabato 27 dicembre all’interno della pasticceria Viganotti, nel centro storico genovese.

L’uomo si era introdotto nel locale e durante la rapina aveva anche aggredito una commessa, strattonandola con forza e causandole delle lievi ferite e contusioni. Il tutto prima di darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini condotte dagli agenti della polizia locale visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e ascoltando le testimonianze dei presenti hanno consentito di individuare il presunto responsabile, un 31enne.

L’uomo è stato rintracciato nel pomeriggio di ieri in vico Adorno: dopo esser stato fermato, è stato arrestato e trasportato presso il carcere di Marassi.

