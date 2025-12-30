Genova, paura nel parcheggio Coop di corso Europa: macchina si schianta contro un pilone

Genova – Attimi di grande paura si sono vissuti nel pomeriggio di oggi, martedì 30 dicembre, intorno alle ore 17 nel parcheggio del supermercato Coop in corso Europa, a Quarto.

Una donna alla guida della sua auto avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, andando a sbattere contro un pilone. Fortunatamente al momento dello schianto nessun cliente si trovava nel punto esatto dell’incidente e la donna ha riportato ferite soltanto lievi, ma l’auto è stata completamente distrutta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale. La donna è stata presa in cura dai medici ma, come detto, non ha riportato gravi ferite.

Pesanti le ripercussioni in prossimità del parcheggio, sia in entrata che in uscita. Le operazioni di soccorso sono ancora in atto.

