Grave incidente in A26, sei feriti ricoverati al San Martino: le loro condizioni

Genova – Sono sei, sulle venti totali, le persone rimaste ferite nel grave incidente di ieri in A26 che sono state trasportate all’ospedale San Martino di Genova.

Si tratta di persone di età comprese tra i 16 e i 58 anni. La più giovane, una ragazza, è stata dimessa con sette giorni di prognosi a seguito delle contusioni riportate, stesso discorso per una donna di 57 anni. Due giovani cinesi, un uomo e una donna, di 26 e 23 anni si trovano nel reparto di Ortopedia.

Ci sono poi i due feriti più gravi: si tratta di una donna di 58 anni e un uomo di 52, ricoverati presso il Trauma Center con rispettivamente 40 e 30 giorni di prognosi.

Intanto, il tratto autostradale è stato riaperto dopo circa sette ore dall’incidente. Al momento sono ancora in corso gli accertamenti necessari a chiarire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]