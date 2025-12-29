Autostrade, maxi incidente in A26 in serata: un morto e diversi feriti

Aggiornamento – E’ drammatico il bilancio che emerge dai primi aggiornamenti sul luogo dell’incidente: una persona sarebbe morta e circa venti sarebbero rimaste ferite a seguito dello schianto. I soccorsi sono ancora in atto

Genova – Un grave incidente si è verificato nel corso della serata odierna, lunedì 29 dicembre, lungo l’Autostrada A26.

É avvenuto nel tratto compreso tra il casello di Masone e il bivio con l’A10. Rimane al momento da chiarire l’esatta dinamica di quanto avvenuto, ma il sinistro stradale dalle prime informazioni avrebbe coinvolto diversi mezzi: tra questi ci sarebbero un pullman turistico, due camion e due autovetture.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, diverse ambulanze e automediche, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade.

Per favorire le operazioni di soccorso, è stato chiuso il casello di Ovada in direzione del capoluogo ligure. Al momento si registrano circa due chilometri di coda in prossimità del luogo dell’incidente.

Articolo in aggiornamento

