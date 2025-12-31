Capodanno a Genova, stasera corse straordinarie dei treni: le info

Genova – Il capoluogo si prepara questa sera a vivere l’evento del Capodanno in piazza della Vittoria, dove in questi giorni è stato allestito il palco che vedrà esibirsi a partire dalla serata i Pinguini Tattici Nucleari.

Nelle scorse ore è stata pubblicata la nuova ordinanza comunale su botti, fuochi d’artificio e somministrazione di bevande, mentre da diversi giorni erano state condivise le informazioni in merito al rafforzamento del servizio pubblico locale.

Questo riguarda anche i treni. Al termine dell’evento in piazza della Vittoria, sono previsti due treni straordinari che favoriranno il collegamento e il rientro da Genova a ponente e a levante.

Partenza dalla stazione di Genova Brignole, alle 3 del mattino di giovedì 1° gennaio:

del Regionale 94094 per Savona (con arrivo alle 4.25, con fermate: Genova P. Principe 03:08, Genova Sampierdarena 03:15, Genova Cornigliano 03:21, Genova Sestri Ponente 03:25, Genova Pegli 03:29, Genova Pra’ 03:34, Genova Voltri 03:42, Arenzano 03:50, Cogoleto 03:54, Varazze 04:00, Celle 04:04, Albisola 04:08)

del Regionale 94095 Sestri Levante (con arrivo alle 4.12, con fermate a Genova Sturla 03:05, Genova Quarto 03:08, Genova Quinto 03:12, Genova Nervi 03:16, Bogliasco 03:20, Pieve 03:24, Sori 03:27, Recco 03:32, Camogli 03:36, S. Margherita Ligure-Portofino 03:42, Rapallo 03:46, Zoagli 03:51, Chiavari 03:56, Lavagna 04:00, Cavi 04:06).

