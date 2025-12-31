mercoledì 31 Dicembre 2025
Capodanno a Genova, stasera corse straordinarie della metropolitana: le info

Redazione Liguria
Metropolitana Genova nuovo trenoGenova – Il capoluogo si prepara questa sera a vivere l’evento del Capodanno in piazza della Vittoria, dove in questi giorni è stato allestito il palco che vedrà esibirsi a partire dalla serata i Pinguini Tattici Nucleari.
Nelle scorse ore è stata pubblicata la nuova ordinanza comunale su botti, fuochi d’artificio e somministrazione di bevande, mentre da diversi giorni erano state condivise le informazioni in merito al rafforzamento del servizio pubblico locale.
Questo riguarda anche la metropolitana, che estenderà il proprio servizio per gran parte della nottata: le ultime corse sono previste dalla stazione di Brin alle ore 3:10 e dalla stazione di Brignole alle ore 3:30.
Inoltre, si informa anche dell’apertura straordinaria dell’ascensore Castelletto Levante con ultima corsa in programma alle 2:30.
