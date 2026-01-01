Genova, Capodanno a Forte Sperone e auto fuoristrada

Genova – Avevano deciso di ammirare i fuochi d’artificio dal Righi ma hanno passato momenti di terrore. E’ successo ieri notte, nel parco del Peralto, dove un’auto è scivolata fuori strada durate una manovra.

Il conducente ha tentato di fare inversione in una stretta stradina e non si è accorto del terreno in forte pendenza davanti alle ruote anteriori e l’auto ha inziato a scivolare nel buio, tra le urla di terrore delle persone a bordo.

Fortunatamente piante ed alberi hanno trattenuto il veicolo che avrebbe potuto ribaltarsi e sono partite le chiamate al 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco.

In breve i pompieri hanno riportato la vettura sulla strada usando cavi e funi.

Per le persone in auto un Capodanno indimenticabile

(foto dei Vigili del Fuoco)