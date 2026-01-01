Genova, piazza della Vittoria ripulita nella notte dopo il concerto

Genova – Oltre 30mila persone hanno seguito il concertone di Capodanno in piazza della Vittoria, decretando il successo dell’iniziativa. Dopo la festa, però, bisogna rimettere in ordine le cose e così, nella notte, mentre la città dormiva dopo i festeggiamenti, c’è chi invece lavorava.

Un piccolo esercito di operatori ecologici di Amiu ha ripulito a tempo di record piazza della Vittoria ma anche tutti i luoghi della Movida e le piazze dove si è festeggiato sino a notte fonda.

Un esercito silenzioso che probabilmente ora riposa e che presto tornerà al lavoro.

Segnalate anche molte criticità per cassonetti distrutti dalle fiamme e per bottiglie e “botti” lasciati a terra dai soliti incivili ma, nel complesso, il piano di emergenza di Amiu per la notte di Capodanno “ha funzionato”.

Anche nelle ore precedenti ai festeggiamenti, infatti, è stata prevista una serie di interventi “speciali” per svuotare il più possibile cassonetti e contenitori della differenziata per evitare che l’accumulo della notte e del giorno successivo mandasse in tilt il sistema.