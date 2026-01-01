giovedì 1 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, piazza della Vittoria ripulita nella notte dopo il concerto
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Genova, piazza della Vittoria ripulita nella notte dopo il concerto

Redazione Liguria
0

amiu capodanno puliziaGenova – Oltre 30mila persone hanno seguito il concertone di Capodanno in piazza della Vittoria, decretando il successo dell’iniziativa. Dopo la festa, però, bisogna rimettere in ordine le cose e così, nella notte, mentre la città dormiva dopo i festeggiamenti, c’è chi invece lavorava.
Un piccolo esercito di operatori ecologici di Amiu ha ripulito a tempo di record piazza della Vittoria ma anche tutti i luoghi della Movida e le piazze dove si è festeggiato sino a notte fonda.
Un esercito silenzioso che probabilmente ora riposa e che presto tornerà al lavoro.
Segnalate anche molte criticità per cassonetti distrutti dalle fiamme e per bottiglie e “botti” lasciati a terra dai soliti incivili ma, nel complesso, il piano di emergenza di Amiu per la notte di Capodanno “ha funzionato”.
Anche nelle ore precedenti ai festeggiamenti, infatti, è stata prevista una serie di interventi “speciali” per svuotare il più possibile cassonetti e contenitori della differenziata per evitare che l’accumulo della notte e del giorno successivo mandasse in  tilt il sistema.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
ambulanza fuochi capodanno

Genova, oltre 30 interventi di soccorso nella notte di Capodanno

Cronaca
ambulanza soccorsi

Genova, ragazzo di 19 anni perde tre dita per un petardo

Cronaca
meteo Liguria giovedì 1 gennaio 2026

Meteo Liguria, inizio d’anno con aumento delle nuvole e piovaschi

Cronaca
silvia salis auguri capodanno

Capodanno a Genova, gli auguri della sindaca Silvia Salis

Varie