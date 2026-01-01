La Spezia, volontari del canile denunciano: botti sparati sopra la struttura

La Spezia – Emergenza e cani terrorizzati, al canile municipale, per la bravata dei “soliti ignoti” che ieri notte, a Capodanno, sono tornati a “sparare” fuochi artificiali e ad esplodere botti proprio sopra e accanto alla struttura.

La scena, ripresa dai volontari e pubblicata sui social, sta suscitando indignazione perché appare evidente l’intenzionalità del voler portare sofferenza ai poveri animali rinchiusi nei recinti.

I volontari hanno cercato in ogni modo di evitare la bravata ma non sono riusciti a far desistere il gruppetto di incivili che ha scelto di portare paura e terrore “a domicilio”.

L’episodio farà scattare una denuncia per maltrattamento di animali, con pesanti sanzioni per i responsabili se verranno identificati. I volontari chiederanno alle forze dell’ordine di visionare le telecamere della zona per verificare spostamenti di auto e moto – con targhe visibili – negli orari incriminati e chiedono a chi avesse informazioni utili a identificare gli autori a farli pervenire, anche in forma anonima, al canile.

Il lancio dei botti è durato a lungo e i volontari hanno cercato di tranquillizzare i cani più spaventati e che correvano all’impazzata dentro la struttura, terrorizzati dalle esplosioni. Una sofferenza assurda e ingiustificabile per poveri animali che ogni giorno vivono nelle difficoltà della vita dentro una gabbia, per quanto possano sforzarsi i gestori.