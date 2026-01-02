Genova, giovane donna precipita da una finestra in vico del Duca

Genova – Una giovane donna è precipitata da una finestra, nella notte, in vico del Duca, nel centro storico genovese. Intorno alle 2,30 alcuni residenti hanno sentito un tonfo e poi le grida disperate di una persona che chiedeva aiuto ed hanno chiamato il numero di emergenza 112.

All’arrivo dell’ambulanza è stata trovata la donna, riversa a terra, con una brutta ferita ad una gamba che ha fatto pensare ad una caduta dall’alto, probabilmente da una delle finestre che si affacciano sul vicolo.

Soccorsa e stabilizzata, la giovane è stata trasferita in codice rosso in ospedale dove i medici l’hanno ricoverata in gravi condizioni e hanno iniziato una serie di esami e accertamenti.

Indagini in corso, in vico del Duca, per accertare le circostanze della caduta e come si siano svolti i fatti.

Al momento sembrerebbe escluso il gesto volontario.