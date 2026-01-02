La Spezia, scoperto a rubare in un’auto, arrestato

La Spezia – Gli agenti della polizia hanno arrestato un uomo per il reato di furto

aggravato su un’autovettura, regolarmente parcheggiata in una via del centro cittadino.

L’uomo è stato sorpreso dalle pattuglie della Squadra Volante della Questura intervenute a seguit di una segnalazione di un cittadino che aveva assistito alla rottura del finestrino dell’auto.

L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di bloccare l’uomo mentre tentava di allontanarsi dal luogo e di recuperare la refurtiva, successivamente restituita al legittimo proprietario.

L’autore del fatto, in evidente stato di agitazione reattiva, veniva accompagnato in questura, ove si è

proceduto agli accertamenti di rito, ostacolati dalla forte resistenza del medesimo.

Dall’identificazione, a mezzo rilievi fotodattiloscopici in quanto privo di documenti, è emerso

trattarsi di cittadino straniero, di probabile origine tunisina, con vari precedenti di polizia, per reati contro il

patrimonio e in materia di stupefacenti.

L’uomo è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che nel corso dell’udienza di questa

mattina ordine al reato di furto aggravato e al reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, ha convalidato

l’arresto e disposto la misura di custodia cautelare in carcere.