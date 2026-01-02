venerdì 2 Gennaio 2026
La Spezia, scoperto a rubare in un’auto, arrestato

vetro rotto autoLa Spezia – Gli agenti della polizia hanno arrestato un uomo per il reato di furto
aggravato su un’autovettura, regolarmente parcheggiata in una via del centro cittadino.
L’uomo è stato sorpreso dalle pattuglie della Squadra Volante della Questura intervenute a seguit di una segnalazione di un cittadino che aveva assistito alla rottura del finestrino dell’auto.
L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di bloccare l’uomo mentre tentava di allontanarsi dal luogo e di recuperare la refurtiva, successivamente restituita al legittimo proprietario.
L’autore del fatto, in evidente stato di agitazione reattiva, veniva accompagnato in questura, ove si è
proceduto agli accertamenti di rito, ostacolati dalla forte resistenza del medesimo.
Dall’identificazione, a mezzo rilievi fotodattiloscopici in quanto privo di documenti, è emerso
trattarsi di cittadino straniero, di probabile origine tunisina, con vari precedenti di polizia, per reati contro il
patrimonio e in materia di stupefacenti.
L’uomo è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che nel corso dell’udienza di questa
mattina ordine al reato di furto aggravato e al reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, ha convalidato
l’arresto e disposto la misura di custodia cautelare in carcere.

