sabato 3 Gennaio 2026
Cogoleto, sfonda il vetro di una macchina con una pietra, arrestata

Redazione Liguria
vetro rottoCogoleto (Genova) – E’ stata vista mentre sfondava i finestrini di una macchina parcheggiata con una grossa pietra e subito è stato chiamato il 112 che ha inviato sul posto i carabinieri della compagnia di Arenzano. I militarui hanno arrestato una donna di 50 anni di nazionalità francese ora indagata per danneggiamento aggravato, minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere. I militari, nella tarda serata di ieri, sono intervenuti sul lungomare di Cogoleto a seguito della segnalazione di un 50enne del posto il quale ha segnalato al NUE 112 che la donna, con una grossa pietra e senza un apparente motivo, aveva infranto il parabrezza di un’autovettura lì parcheggiata. Giunti sul posto, i carabinieri hanno bloccato la donna mentre brandiva ancora il grosso masso, minacciando il 50enne. La donna, al termine formalità di rito, è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della Compagnia di Arenzano in attesa del rito direttissimo.

