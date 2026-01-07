Autostrade, incidente in A7: un ferito e code

Genova – Un incidente si è verificato nella seconda metà della mattinata odierna lungo l’Autostrada A7 Genova-Milano.

Il sinistro stradale che ha coinvolto una macchina è avvenuto nel tratto compreso tra il casello di Genova Bolzaneto e il bivio con l’A10 lungo la carreggiata che viaggia in direzione sud. Il bilancio è di una persona rimasta ferita, fortunatamente non in modo grave: soccorsa dai sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto, è stata trasportata in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, i quali hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto. Lungo il tratto in questione hanno iniziato a formarsi delle code, al momento di circa due chilometri di lunghezza.

