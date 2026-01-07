mercoledì 7 Gennaio 2026
Genova, commette quattro furti in venti minuti in pieno centro: arrestato

Redazione Liguria
Polizia auto volantiGenova – Un uomo di 25 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine dopo quanto avvenuto nella giornata di ieri in via XX Settembre, in pieno centro a Genova.
L’allarme è stato lanciato da un vigilante di un negozio, che è stato aggredito dal 25enne che stava cercando di uscire dall’esercizio commerciale senza pagare un paio di scarpe.
I poliziotti sono intervenuti e sono riusciti fermare il malvivente, che ha opposto resistenza nei loro confronti e ha danneggiato la volante della Polizia durante il trasporto in Questura.
Fin da subito l’uomo è stato trovato in possesso di un profumo e di alcuni capi d’abbigliamento che hanno sollevato alcuni sospetti.
Dai successivi accertamenti svolti e dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in alcuni negozi della zona, è emerso come il 25enne avesse commesso ben quattro furti nel giro di appena 20 minuti.
Nei suoi confronti è scattato l’arresto e la denuncia: dovrà rispondere delle accuse di rapina, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e furto aggravato.
