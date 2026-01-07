Tragedia di Crans-Montana, in forma privata il funerale di Emanuele Galeppini

Genova – Il funerale di Emanuele Galeppini si terrà probabilmente domani in forma strettamente privata, senza che l’orario e il luogo siano stati resi noti.

É questa la decisione della famiglia del giovane, che vuole stringersi nel dolore con la vicinanza di parenti e amici più stretti che nella giornata di ieri hanno già partecipato al rosario che si è svolto della Cappella dei Cappuccini dell’ospedale San Martino di Genova, dove il feretro del giovane è arrivato lunedì a seguito del lungo viaggio dalla Svizzera.

Galeppini si trovava nel locale Le Constellation a Crans-Montana per festeggiare il Capodanno insieme ad alcuni amici, quando è scoppiato il terribile incendio che non ha lasciato scampo a lui e ad altre trentanove persone.

Il ragazzo era nato a Genova nel gennaio del 2009 (avrebbe compiuto 17 anni tra poche settimane), ma viveva a Dubai da alcuni anni con la famiglia.

La stessa famiglia che adesso vuole fare chiarezza sulla morte del figlio. Come riportato nelle edizioni odierne del Secolo XIX e di Repubblica, i familiari si sarebbero affidati ad un legale per chiarire quando accaduto in quei tragici minuti: il corpo di Emanuele, infatti, sarebbe stato ritrovato al di fuori del locale e privo di ustioni, con all’interno delle tasche ancora il cellulare e il documento d’identità perfettamente riconoscibili.

