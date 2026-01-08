Genova, paura nel centro storico: semina il panico armato di pistola giocattolo, denunciato

Genova – Un uomo di 29 anni è stato denunciato dalle forze dell’ordine e dovrà rispondere dell’accusa di possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e procurato allarme a seguito di quanto accaduto ieri sera nel centro storico.

L’allarme è stato lanciato da una guardia giurata, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo aver segnalato la presenza del soggetto in questione che, armato di pistola, avrebbe iniziato a dare in escandescenze prima di allontanarsi.

Gli agenti intervenuti sul posto hanno perlustrato la zona e, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti, sono riusciti a mettersi sulle tracce del 29enne, raggiunto poco più tardi nei pressi di via San Donato.

L’uomo è stato fermato e portato in Questura. Qui gli accertamenti svolti hanno permesso di appurare che l’arma in questione fosse in realtà un’arma giocattolo, che i poliziotti hanno recuperato poco più tardi dove l’uomo l’aveva abbandonata, ossia nei pressi del parcheggio San Giorgio.

