Brigitte Bardot ha lasciato tutto agli animali, battaglia sul testamento

Saint Tropez (Francia) – Brigitte Bardot ha lasciato tutto il suo patrimonio, stimato in quassi 70 milioni di euro, agli animali. Chi la conosceva bene non aveva dubbi ma è stata tanta la sorpresa, per il figlio Nicolas e il marito Bernard quando è stato aperto e letto il testamento dell’attrice icona del Cinema e protagonista di una stagione indimenticabile della Dolce vita.

L’ufficio legale che conservava il testamento di Brigitte Bardot ha infatti confermato quello che in molti pensavano da tempo: l’attrice francese, da sempre impegnata nella difesa degli animali, ha lasciato la maggior parte del proprio patrimonio alla Fondazione Brigitte Bardot che si occupa della protezione e cura degli animali.

Brigitte Bardot sapeva di avere i giorni contati e quando la malattia che la stava uccidendo si è fatta più evidente ha scelto di scrivere un testamento che ora rischia di essere “impugnato” dal figlio e dal marito che si sentono “esclusi” dall’eredità e speravano in un maggior coinvolgimento nella gestione del maxi patrimonio, stimato in quasi 70 milioni di euro.

Il “cuore” della contesa la tenuta La Mandrague, stimata 30 milioni di euro, in un angolo della Costa Azzurra tra i più belli ed ambiti ma Brigitte Bardot aveva investito con cautela e oculatezza i propri guadagni e disporrebbe di buoni del tesoro per circa 10 milioni di euro che producono, da soli, una rendita considerevole.

Al figlio Nicolas, con il quale non ci sono mai stati rapporti particolarmente semplici, andrebbe un 15% del patrimonio e al marito Bernard ancora meno.

La legge francese tutelerebbe soprattutto il figlio cui spetterebbe almeno il 50% dell’eredità ma la battaglia legale si presenta complessa perché Bardot, avendo compreso che la sua vita terrena stava finendo, avrebbe costruito con esperti e consulenti, un testamento “blindato” e a prova di Tribunale.

Il rischio ora è che le battaglie legali erodano considerevolmente il patrimonio, per pagare parcelle salate, perizie e contro perizie per arrivare ad un verdetto finale dall’esito incerto.