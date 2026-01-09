Recco, piscina comunale, sindaco Gandolfo: lavori al via in Primavera

Recco – I lavori per la piscina comunale inizieranno a Primavera. E’ l’impegno preso con la cittadinanza dal sindaco Carlo Gandolfo che intende garantire la massima trasparenza e tempi certi per il progetto per l’ammodernamento dell’impianto.

“Avevamo già comunicato – spiega il sindaco – che alla manifestazione di interesse pubblicata nei mesi scorsi aveva risposto solo Pro Recco Waterpolo presentando una proposta che, rispetto al nostro progetto, introduceva alcune modifiche maggiormente rispondenti alle loro esigenze”.

“Le modifiche proposte necessitano però di nuove autorizzazioni da parte di Coni, Vigili del Fuoco e Soprintendenza – prosegue l’assessore al demanio Giuseppe Rotunno – e per questo motivo abbiamo avviato senza indugio la Conferenza dei Servizi per poter riapprovare il progetto da mettere a gara”.

L’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli ribadisce il concetto: “E’ proprio così, non vogliamo perdere tempo, ed è per questo motivo che, mentre si svolge la conferenza, abbiamo attivato anche la procedura per dare l’avvio dei lavori a cominciare dalle demolizioni”.

“Il nostro obiettivo – conclude il Sindaco – è aprire il cantiere già in primavera e sarà comunque nostra premura continuare a informare i cittadini sugli sviluppi del progetto e sulle successive fasi di realizzazione”.