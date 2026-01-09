Treni, stasera scatta lo sciopero: info e modalità

Liguria – Scatterà questa sera su tutta la linea ferroviaria nazionale lo sciopero indetto dai sindacali e riguardante il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

I lavoratori incroceranno le braccia a partire dalle ore 21:00 di oggi, venerdì 9 gennaio, fino alle ore 21:00 di domani, sabato 10 gennaio.

I treni Regionali, gli InterCity e i convogli ad Alta Velocità possono subire ritardi, cancellazioni, variazioni o limitazioni di percorso. Ripercussioni sulle corse possono segnalarsi anche prima o dopo lo sciopero.

“I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio – scrive Trenitalia – possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

– fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

– fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali; in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti”.

