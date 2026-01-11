Pegli, tuffo in mare per il Cimento invernale

Genova – Un tuffo in mare decisamente fuori stagione con il “conforto” di una bella giornata di sole. Un successo anche quest’anno il Cimento invernale di Pegli con decine di appassionati e qualche coraggioso alle prime esperienze, che si sono tuffati in un mare splendido nella mattina di oggi.

Una prova di resistenza resa meno dura dalla clemenza del tempo che ha offerto una giornata di bel tempo e di sole “caldo” rispetto alla media stagionale.

Anziani e bambini tra i partecipanti che hanno accettato l’invito degli organizzatori e si sono presentati questa mattina con costume e accapatoio.