lunedì 12 Gennaio 2026
Ex Ilva, incidente mortale a Taranto, vittima un operaio di 46 anni
Ex Ilva, incidente mortale a Taranto, vittima un operaio di 46 anni

Redazione Liguria
0

casco operaioTaranto – Incidente mortale nello stabilimento delle acciaierie ex Ilva. Un operaio di 46 anni, Claudio Salamida, è morto oggi precipitando da una grata posta al quinto piano dello stabilimento, durante un’ispezione di controllo.
Secondo le prime ricostruzioni avrebbe ceduto una griglia metallica su cui poggiava l’operaio per il controllo di alcune valvole di sicurezza.
Subito soccorso dai colleghi, Salamida è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nella caduta e all’arrivo dei soccorsi non c’era più nulla da fare per salvargli la vita.
I sindacati Fiom, Fim e Uilm hanno dichiarato 24 ore di sciopero a partire da subito da svolgersi in tutti i siti del gruppo con articolazioni territoriali.

