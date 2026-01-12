Genova, è uscito dalla Rianimazione il bambino investito da un’ambulanza

Genova – É uscito dal reparto di Rianimazione dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova il bambino investito da un’ambulanza lo scorso mese nel quartiere di San Fruttuoso, mentre si stava recando a scuola.
Le sue condizioni erano apparse gravissime nelle ore successive all’incidente, ma adesso non è più considerato in pericolo di vita.
“L’Istituto Giannina Gaslini di Genova comunica che il bambino rimasto coinvolto nell’incidente con un’ambulanza avvenuto nel mese scorso in città, e da allora ricoverato presso il reparto di Rianimazione, non è più in pericolo immediato di vita.
Il quadro clinico ha consentito il trasferimento del piccolo paziente nel reparto di Fisiatria, dove è stato avviato il percorso riabilitativo. Le condizioni restano oggetto di attento monitoraggio da parte dell’équipe medica. Il personale medico e sanitario dell’Istituto continuerà a garantire tutte le cure e gli interventi necessari, seguendo con la massima attenzione l’evoluzione clinica.
Nel rispetto della privacy del minore e della sua famiglia, non verranno fornite ulteriori informazioni. L’Istituto Giannina Gaslini conferma la propria vicinanza ai familiari e ringrazia tutti gli operatori sanitari coinvolti nell’assistenza”, fa sapere l’ospedale Gaslini.
