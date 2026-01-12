Genova, è uscito dalla Rianimazione il bambino investito da un’ambulanza

Genova – É uscito dal reparto di Rianimazione dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova il bambino investito da un’ambulanza lo scorso mese nel quartiere di San Fruttuoso, mentre si stava recando a scuola.

Le sue condizioni erano apparse gravissime nelle ore successive all’incidente, ma adesso non è più considerato in pericolo di vita.

Il quadro clinico ha consentito il trasferimento del piccolo paziente nel reparto di Fisiatria, dove è stato avviato il percorso riabilitativo. Le condizioni restano oggetto di attento monitoraggio da parte dell’équipe medica. Il personale medico e sanitario dell’Istituto continuerà a garantire tutte le cure e gli interventi necessari, seguendo con la massima attenzione l’evoluzione clinica.