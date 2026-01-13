Truffa del rinnovo tessera sanitaria, ecco come evitarla

Genova – I truffatori non conoscono ferie e riposo ed anche in Liguria iniziano a circolare i tentativi di truffa con la tecnica del falso rinnovo della tessera sanitaria.

L’allarme arriva direttamente dal Ministero della Salute che avverte del tentativo di truffa in corso sui social.

Stanno infatti circolando false email sul rinnovo della tessera sanitaria che sembrano inviate proprio dal Ministero della Salute.

Le email truffa che invitano l’utente a cliccare su un link per procedere al presunto “rinnovo della tessera sanitaria”.

Il link rimanda a un falso sito web, graficamente simile alle piattaforme istituzionali, all’interno del quale viene richiesto di compilare un modulo con numerosi dati personali e sensibili. I dati raccolti possono essere utilizzati per scopi illeciti e per portare a termine altre truffe.

Cosa fare:

•⁠ ⁠Non cliccare sui link

•⁠ ⁠⁠Non inserire dati personali o finanziari

•⁠ ⁠⁠Cancellare immediatamente il messaggio

Il Ministero della Salute avverte anche che, per informazioni corrette, occorre fare riferimento esclusivamente al sito ufficiale