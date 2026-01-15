giovedì 15 Gennaio 2026
Autostrade, incidente tra camion in A10: un ferito e traffico in tilt

Redazione Liguria
Arenzano (Genova) – Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio odierno, giovedì 15 gennaio, lungo l’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia nella carreggiata che viaggia in direzione ponente.
É accaduto nel tratto compreso tra Arenzano e Varazze e avrebbe coinvolto due mezzi pesanti, i quali si sono scontrati in prossimità di un restringimento di carreggiata.
Ad avere la peggio è stato uno dei due conducenti, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, al lavoro per chiarire la dinamica di quanto successo.
Molto pesanti le ripercussioni sulla viabilità, che ha iniziato fin da subito a far registrare code e rallentamenti in direzione ponente: al momento sono due i chilometri di coda presenti lungo la tratta.
——————————————————————————————————
