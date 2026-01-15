Uscio, cacciatore cade nei boschi: soccorso e trasportato all’ospedale

Uscio (Genova) – Soccorsi mobilitati nel tardo pomeriggio di ieri sulle alture del territorio comunale di Uscio, in particolare nei pressi della località Calcinara, dove un cacciatore che si trovava nei boschi ha improvvisamente perso l’equilibrio finendo in un dirupo e infortunandosi ad una caviglia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il soccorso alpino, i sanitari del 118 e si è alzato in volo l’elisoccorso, anche se poi l’uomo non è stato caricato a bordo del mezzo. Il cacciatore, un uomo di 55 anni, è stato tratto in salvo e trasportato all’ospedale San Martino di Genova.

Gli accertamenti svolti al pronto soccorso ne hanno evidenziato una frattura alla caviglia, oltre che a qualche escoriazione o contusione. Le operazioni di soccorso sono durate all’incirca tre ore.

——————————————————————————————————

