venerdì 16 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, aggredisce e minaccia un commerciante a Sottoripa: denunciato
Notizie LiguriaCentro StoricoGenovaCronaca

Genova, aggredisce e minaccia un commerciante a Sottoripa: denunciato

Redazione Liguria
0

Polizia piedi autoGenova – Un uomo di 35 anni è stato denunciato a seguito di quanto accaduto ieri in via Sottoripa.
L’allarme è stato lanciato da un commerciante, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine segnalando la presenza del soggetto in questione che si era presentato nel suo negozio, iniziando ad inveire nei suoi confronti e pretendendo di ottenere dei soldi.
Nel corso delle minacce e dell’aggressione verbale, il 35enne ha mandato in frantumi la vetrina del locale.
Sul posto sono intervenuti i poliziotti quando l’uomo si trovava ancora nei paraggi e sono riuscite a fermarlo.
Dopo averlo portato in Questura per accertamenti, l’uomo è stato denunciato per il reato di estorsione aggravata e multato per ubriachezza manifesta.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Polizia Cornigliano Genova auto

Genova, latitante condannato a cinque anni trovato a Certosa: arrestato

Cronaca
Lavagna Porto

Lavagna, nuovo concessionario per il porto turistico

Cronaca
acqua, rubinetto,

Genova, martedì senz’acqua agli Erzelli: le vie coinvolte

Cronaca
Istituto Chiodo La Spezia

Paura a La Spezia, 18enne accoltellato a scuola: è gravissimo

Cronaca