Genova, aggredisce e minaccia un commerciante a Sottoripa: denunciato

Genova – Un uomo di 35 anni è stato denunciato a seguito di quanto accaduto ieri in via Sottoripa.

L’allarme è stato lanciato da un commerciante, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine segnalando la presenza del soggetto in questione che si era presentato nel suo negozio, iniziando ad inveire nei suoi confronti e pretendendo di ottenere dei soldi.

Nel corso delle minacce e dell’aggressione verbale, il 35enne ha mandato in frantumi la vetrina del locale.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti quando l’uomo si trovava ancora nei paraggi e sono riuscite a fermarlo.

Dopo averlo portato in Questura per accertamenti, l’uomo è stato denunciato per il reato di estorsione aggravata e multato per ubriachezza manifesta.

