Genova, fiamme sul monte Cordina, arrivano i vigili del fuoco

vigili fuoco incendio bosco fiammeGenova – E’ stato spento nella notte l’incendio di sterpaglie che ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco intorno alle 23.
Le fiamme, avvistate da passanti, hanno creato allarme e suscitato le chiamate al 112 di molti cittadini e le squadre dei pompieri sono partite per raggiungere la zona del monte Cordina nel territorio del comune di Bogliasco, lungo la strada per il monte Fasce.
Le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile anti incendio hanno lavorato per circa due ore per avere ragione del rogo e per avviare le operazioni di bonifica che durano tutt’ora nel timore che le fiamme possano riprendere forza per via del vento che soffia molto forte.
In corso anche le indagini per accertare l’origine del rogo, quasi certamente doloso.

