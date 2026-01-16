Scontro tra Camion sull’Autostrada A26, code e rallentamenti

Genova – Code e rallentamenti, ull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce, nel tratto tra Masone e l’allacciamento con la A10 Genova – Ventimiglia, in direzione mare.

Per cause ancora da accertare due mezzi pesanti si sono scontrati, urtandosi su un lato mentre percorrevano l’autostrada verso Sud.

L’incidente ha paralizzato il traffico causando coda in direzione Genova.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e la polizia stradale.

Fortunatamente non si registrano feriti ma i disagi per automobilisti e trasportatori sono forti.