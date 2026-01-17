sabato 17 Gennaio 2026
Genova, oggi corteo antifascista: chiusure e modifiche alla viabilità

immagine d’archivio

Genova – Scattano le prime chiusure nella zona della Foce dove oggi scenderanno in piazza i manifestanti di Genova Antifascista che per rispondere al ‘Giorno del Tesseramento di Casapound’ hanno organizzato un presidio e un corteo per la giornata odierna.
Il presidio è in atto già dalle 9:30 di questa mattina in via Odessa. Per questo motivo, intorno a quell’ora, è scattata la chiusura al traffico veicolare di via Odessa all’intersezione di via Montevideo, con la viabilità che è stata deviata tra via Invrea e via Casaregis.
Nel pomeriggio, intorno alle 16:30, è in programma il corteo che si radunerà in piazza Alimonda e percorrerà alcune vie del quartiere.
In corrispondenza con il passaggio scatteranno chiusure e modifiche alla viabilità nella zona con possibili conseguenze impattanti per il traffico alla Foce, in bassa Val Bisagno e anche nel centro città.
