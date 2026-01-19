Genova, maxi abbandono di rifiuti per strada, individuato responsabile

Genova – Ha fatto su e giù dalla sua abitazione sino a via Toti, a Staglieno, per gettare in mezzo alla strada, accanto ai cassonetti mobilio, detriti e ben 15 sacchi della spazzatura.

È stato individuato dalla Polizia Locale e sanzionato il responsabile di un massiccio abbandono di rifiuti avvenuto in via Toti, in zona Valbisagno. A seguito di una segnalazione, nella giornata di sabato gli agenti della Polizia Locale hanno identificato il responsabile grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza del Comune di Genova.

«L’abbandono dei rifiuti è un atto incivile che danneggia l’ambiente e il decoro urbano e comporta costi per l’intera collettività – dichiara l’assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi – Grazie al lavoro della Polizia Locale e all’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza continuiamo a contrastare questi comportamenti, individuando i responsabili e applicando le sanzioni previste dalla legge».

Le telecamere hanno ripreso l’uomo mentre effettuava ben undici passaggi tra un’abitazione e i cassonetti della zona, abbandonando a terra 15 grossi sacchi di rifiuti. Dalle verifiche è emerso che l’uomo stava svuotando l’abitazione di un parente defunto.

Per accertare la natura del materiale abbandonato, gli operatori della Polizia Locale hanno seguito l’intera filiera di smaltimento in collaborazione con Amiu, verificando direttamente in discarica che si trattava di rifiuti domestici non pericolosi. Una volta rintracciato, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità.

Nei suoi confronti è stata quindi contestata la violazione dell’articolo 255, comma 1.2, del Testo Unico Ambientale, che prevede una sanzione amministrativa compresa tra i 1.000 e i 3.000 euro.