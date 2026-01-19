lunedì 19 Gennaio 2026
Genova, trovati con un chilo di droga nel borsone: arrestati
Centro Storico Sampierdarena Genova Cronaca

Genova, trovati con un chilo di droga nel borsone: arrestati

Redazione Liguria
0

Polizia auto volanteGenova – Due uomini di 39 e 20 anni sono stati arrestati dalle forze dell’ordine perché trovati in possesso di quasi un chilo di hashish nascosto nel borsone.
Gli agenti hanno notato i due soggetti entrare con fare sospetto a bordo di un’auto nella zona di Caricamento e li hanno seguiti fino a Sampierdarena.
Arrivati in via Pirlone, uno dei due è uscito dalla vettura per qualche minuto, tornando pochi minuti dopo con un borsone.
A quel punto i poliziotti sono intervenuti e hanno trovato all’interno della borsa dieci panetti di hashish per un peso complessivo superiore ad un chilogrammo.
I due uomini a quel punto sono stati fermati e arrestati: dovranno rispondere dell’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.
