Genova, trovati con un chilo di droga nel borsone: arrestati

Genova – Due uomini di 39 e 20 anni sono stati arrestati dalle forze dell’ordine perché trovati in possesso di quasi un chilo di hashish nascosto nel borsone.

Gli agenti hanno notato i due soggetti entrare con fare sospetto a bordo di un’auto nella zona di Caricamento e li hanno seguiti fino a Sampierdarena.

Arrivati in via Pirlone, uno dei due è uscito dalla vettura per qualche minuto, tornando pochi minuti dopo con un borsone.

A quel punto i poliziotti sono intervenuti e hanno trovato all’interno della borsa dieci panetti di hashish per un peso complessivo superiore ad un chilogrammo.

I due uomini a quel punto sono stati fermati e arrestati: dovranno rispondere dell’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

