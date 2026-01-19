lunedì 19 Gennaio 2026
Lutto nel mondo della moda, è morto lo stilista Valentino

Redazione Liguria
Italia – Lutto nel mondo della moda che saluta per sempre uno dei suoi più importanti esponenti: all’età di 93 anni è morto lo stilista Valentino Garavani.
Una delle icone mondiali della moda e simbolo del nostro paese, si è spento oggi nella sua residenza romana circondato dai suoi cari. A comunicarne il decesso è stata la fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.
“La camera ardente – si legge nella nota – sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio 2026, dalle 11:00 alle 18:00. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 11.00, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma”.
