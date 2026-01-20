Genova, nascondeva droga in casa, arresto a Cornigliano

Genova – Gli agenti del Commissariato Cornigliano, nelle ultime settimane, hanno eseguito dei controlli mirati nei pressi di un condominio di via Cernuschi per una probabile attività di spaccio.

A tal proposito, nel pomeriggio di ieri, hanno notato un sospetto viavai di persone che si introducevano all’interno dello stabile per pochi minuti per poi allontanarsi velocemente.

Tra questi hanno identificato un soggetto già noto alle forze di Polizia per reati in materia di stupefacenti e lo hanno fermato per un controllo.

L’uomo si è immediatamente innervosito e ha cercato di eludere le domande sulla sua abitazione, facendo insospettire ulteriormente gli operatori.

Pertanto è stata eseguita una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire un bilancino di precisione e diversi involucri di cocaina occultati nelle calze e in un contenitore, per un peso complessivo di 12 grammi.

Gli agenti lo hanno quindi portato in Questura e deferito. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Rimane salva la presunzione d’innocenza sino a sentenza definitiva.