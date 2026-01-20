Genova, anziani truffati con la tecnica del finto carabiniere: arrestato un uomo

Genova – Un uomo residente a Napoli è stato sottoposto agli arresti domiciliari perché considerato appartenente ad un gruppo di individui responsabile di alcune truffe agli anziani avvenute tra il 2024 e il 2025 tra Genova, Portogruaro e Bientina.

L’uomo in questione si recava a casa degli anziani truffati, dopo che questi erano stati precedentemente raggiunti da una telefonata di un finto appartenente alle forze dell’ordine che informava loro del coinvolgimento di un loro parente in un grave incidente stradale. Le vittime venivano convinte a consegnare oggetti preziosi o contanti all’uomo, che dopo pochi minuti faceva perdere le proprie tracce.

Le indagini condotte negli scorsi mesi dai carabinieri hanno consentito di ricostruire quanto successo e di risalire al soggetto in questione. Questa mattina è stata eseguita nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP di Genova.

