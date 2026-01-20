Genova, scooter tamponato da auto alla Foce, un ferito

Genova – Viaggiava sul suo scooter in direzione centro quando è stato tamponato da una vettura e gettato a terra.

E’ successo questa mattina, intorno alle 11:15 ad un motociclista che percorreva via Diaz.

Secondo una prima ricostruzione lo scooter è stato tamponato in prossimità di un attraversamento pedonale ma la dinamica è ancora tutta da ricostruire.

Lo scooterista, un uomo di 50 anni, nel cadere dal mezzo ha subito un sospetto trauma lombare. Spinalizzato, è stato condotto dalla Croce Bianca Genovese in codice giallo presso il Pronto soccorso del Policlinico San Martino.

Nessuna conseguenza per il 49enne alla guida dell’auto.

Sul posto la Polizia Locale per gli accertamenti di rito. La circolazione è stata incanalata sulla sola corsia di marcia.