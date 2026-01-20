martedì 20 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeVarieGenova, scooter tamponato da auto alla Foce, un ferito
Varie

Genova, scooter tamponato da auto alla Foce, un ferito

Redazione Liguria
0

incidente via Diaz genova foceGenova – Viaggiava sul suo scooter in direzione centro quando è stato tamponato da una vettura e gettato a terra.
E’ successo questa mattina, intorno alle 11:15 ad un motociclista che percorreva via Diaz.
Secondo una prima ricostruzione lo scooter è stato tamponato in prossimità di un attraversamento pedonale ma la dinamica è ancora tutta da ricostruire.
Lo scooterista, un uomo di 50 anni, nel cadere dal mezzo ha subito un sospetto trauma lombare. Spinalizzato, è stato condotto dalla Croce Bianca Genovese in codice giallo presso il Pronto soccorso del Policlinico San Martino.
Nessuna conseguenza per il 49enne alla guida dell’auto.
Sul posto la Polizia Locale per gli accertamenti di rito. La circolazione è stata incanalata sulla sola corsia di marcia.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
treno polizia ferroviaria

Genova, capotreno minacciato con coltello e rapinato

Cronaca
asfalto, lavori, cantiere

Genova, lavori in corso sulle strade provinciali, ecco dove

Cronaca
emanuele galeppini

Strage di Crans-Montana, oggi l’autopsia per Emanuele Galeppini

Cronaca
canile monte gazzo assalto

Genova, assalto al canile per riavere i suoi cani, dramma sfiorato...

Cronaca