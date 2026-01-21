Incendio in un sottotetto a Ceranesi, intervengono i vigili del fuoco

Ceranesi (Genova) – Attimi di paura si sono verificati ieri nel tardo pomeriggio nei pressi di Ceranesi, nell’entroterra genovese, dove è scoppiato un incendio nel sottotetto di un’abitazione.

A dare l’allarme sono stati i residenti, che hanno visto le fiamme e una nuvola di fumo alzarsi verso il cielo. Nel giro di alcuni minuti sul posto sono iniziate le operazioni di spegnimento delle fiamme, che fortunatamente si sono risolte nel giro di pochi minuti limitando l’incendio alla zona del sottotetto.

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata a seguito del roso, al momento però rimane da chiarire che cosa abbia causato l’incendio.

Nella giornata di ieri i vigili del fuoco genovesi si sono resi protagonisti di diversi altri interventi, causati dal forte vento di burrasca che si è abbattuto sulla città.

