mercoledì 21 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaIncendio in un sottotetto a Ceranesi, intervengono i vigili del fuoco
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Incendio in un sottotetto a Ceranesi, intervengono i vigili del fuoco

Redazione Liguria
0

Incendio sottotetto CeranesiCeranesi (Genova) – Attimi di paura si sono verificati ieri nel tardo pomeriggio nei pressi di Ceranesi, nell’entroterra genovese, dove è scoppiato un incendio nel sottotetto di un’abitazione.
A dare l’allarme sono stati i residenti, che hanno visto le fiamme e una nuvola di fumo alzarsi verso il cielo. Nel giro di alcuni minuti sul posto sono iniziate le operazioni di spegnimento delle fiamme, che fortunatamente si sono risolte nel giro di pochi minuti limitando l’incendio alla zona del sottotetto.
Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata a seguito del roso, al momento però rimane da chiarire che cosa abbia causato l’incendio.
Nella giornata di ieri i vigili del fuoco genovesi si sono resi protagonisti di diversi altri interventi, causati dal forte vento di burrasca che si è abbattuto sulla città.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Interventi vigili del fuoco

Genova, forte vento di burrasca: numerosi interventi dei vigili del fuoco

Cronaca
resistenza

Ventimiglia, presidio antifascista per l’incontro dell’ultra destra

Cronaca
Cantiere cartelli

Genova, ponte elicoidale chiuso questa sera

Cronaca
Emanuele Galeppini

Strage di Crans-Montana, Emanuele Galeppini morto per intossicazione da fumi

Cronaca