mercoledì 21 Gennaio 2026
Genova, forte vento di burrasca: numerosi interventi dei vigili del fuoco

Redazione Liguria
Interventi vigili del fuocoGenova – La giornata di ieri contraddistinta dal forte vento di burrasca che si è abbattuto sul capoluogo e che ha portato alla chiusura di parchi, cimiteri e al divieto di passaggio delle moto sulla Sopraelevata ha reso necessari anche diversi interventi da parte dei vigili del fuoco.
Il primo è avvenuto in via Sestri, temporaneamente chiusa dopo la segnalazione di alcune tegole pericolanti. Sempre a Sestri Ponente, un altro intervento si è reso necessario in via Chiaravagna.
I pompieri sono intervenuti anche in via XX Settembre, in pieno centro, dove alcuni passanti ne hanno richiesto l’intervento a seguito della parziale caduta di uno striscione pubblicitario che rischiava di invadere la carreggiata sottostante.
