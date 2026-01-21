Genova, forte vento di burrasca: numerosi interventi dei vigili del fuoco

Genova – La giornata di ieri contraddistinta dal forte vento di burrasca che si è abbattuto sul capoluogo e che ha portato alla chiusura di parchi, cimiteri e al divieto di passaggio delle moto sulla Sopraelevata ha reso necessari anche diversi interventi da parte dei vigili del fuoco.

Il primo è avvenuto in via Sestri, temporaneamente chiusa dopo la segnalazione di alcune tegole pericolanti. Sempre a Sestri Ponente, un altro intervento si è reso necessario in via Chiaravagna.

I pompieri sono intervenuti anche in via XX Settembre, in pieno centro, dove alcuni passanti ne hanno richiesto l’intervento a seguito della parziale caduta di uno striscione pubblicitario che rischiava di invadere la carreggiata sottostante.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]