La Spezia, tentano di rapinare pizzaiolo, arrestati

La Spezia – Hanno tentato di rapinare il titolare di una pizzeria che stava andando a casa con l’incasso della giornata ma sono stati intercettati ed arrestati dalla polizia.

E’ successo nella notte in via Veneto nei pressi dell’Ospedale Sant’Andrea.

Due giovani travisati, dopo avere aperto la portiera, tentavano di far scendere dall’auto l’uomo alla guida, per derubarlo dell’incasso della giornata, derivante dalla sua attività di pizzaiolo. L’uomo nel tentativo di fuggire dagli aggressori, cercava di ripartire, riuscendo ad allertare il 112.

Gli operatori della Polizia di Stato giungevano subito in soccorso e con non poca

difficoltà bloccavano i due aggressori, risultati essere una donna e un uomo già noti alle forze dell’ordine.

La resistenza attiva dei due, provocava lesioni a uno degli agenti di Polizia e, anche

per la parte lesa, sotto shock per lo spavento subito, si rendevano necessarie le cure presso il locale Pronto Soccorso.

I due malviventi venivano pertanto tratti in arresto per il reato di tentata rapina aggravata e per la resistenza e le lesioni a Pubblico Ufficiale. In attesa delle determinazioni del G.I.P. l’uomo veniva ristretto presso la locale Casa Circondariale e la donna condotta presso il carcere di Genova Pontedecimo.