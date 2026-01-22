giovedì 22 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, mezzo pesante finisce fuori strada: grave un uomo
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenzaVoltri

Genova, mezzo pesante finisce fuori strada: grave un uomo

Redazione Liguria
0

Genova – Un grave incidente è avvenuto sulle alture di Voltri intorno all’ora di pranzo di oggi in via Sambugo, sulle alture del ponente genovese, dove un mezzo pesante è finito fuori strada precipitando in una scarpata.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. La strada è rimasta chiusa per circa per due per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso.
L’uomo alla guida del mezzo è stato soccorso e, dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale Villa Scassi. Le sue condizioni sono serie.
Al momento rimane da chiarire l’esatta dinamica di quanto successo così come il motivo per cui l’uomo abbia perso il controllo dell’autocarro: non si esclude che possa aver accusato un malore prima di sbandare.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Polizia centro storico

Genova, scippo nel centro storico: arrestato un 40enne

Cronaca
onda record mediterraneo

Onda record nel Mediterraneo per il ciclone Harry, è il cambiamento...

Cronaca
ambulanza croce verde sestri ponente genova

Genova, incidente auto-bici: ciclista in gravi condizioni

Cronaca
polizia commissariato Pré Genova

Genova, furto della borsa e utilizzo della carta rubata: arrestato un...

Cronaca