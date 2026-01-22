Genova, mezzo pesante finisce fuori strada: grave un uomo

Genova – Un grave incidente è avvenuto sulle alture di Voltri intorno all’ora di pranzo di oggi in via Sambugo, sulle alture del ponente genovese, dove un mezzo pesante è finito fuori strada precipitando in una scarpata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. La strada è rimasta chiusa per circa per due per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso.

L’uomo alla guida del mezzo è stato soccorso e, dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale Villa Scassi. Le sue condizioni sono serie.

Al momento rimane da chiarire l’esatta dinamica di quanto successo così come il motivo per cui l’uomo abbia perso il controllo dell’autocarro: non si esclude che possa aver accusato un malore prima di sbandare.

——————————————————————————————————

