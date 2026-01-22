giovedì 22 Gennaio 2026
Taggia, tetto in fiamme nella notte, arrivano i vigili del fuoco

Redazione Liguria
vigili fuoco incendio tettoTaggia (Imperia) – Molta paura, tanti danni ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato nella notte sul tetto di una abitazione di Borgo San Martino a Taggia.
La famiglia che abita nello stabile è stata risvegliata da un forte odore di bruciato e dai rumori provenienti dal tetto ed ha subito lanciato l’allarme.
I vigili del fuoco di Sanremo sono intervenuti scoprendo che le fiamme erano divampate dalla canna fumaria interessando poi una partte del tetto.
La famiglia è stata messa in sicurezza ed il pronto intervento della squadra ha evitato che l’incendio si propagasse all’intero tetto dell’edificio.

