Genova, anziano truffato e derubato a Pegli: indagini in corso

Genova – Sono in corso le indagini per ricostruire quanto avvenuto a Pegli, dove un uomo di circa 80 anni è stato truffato e derubato da un malvivente che si è introdotto nella sua abitazione con una scusa.

Secondo quanto ricostruito, il truffatore avrebbe suonato alla porta della sua vittima fingendo di dover compiere un controllo al contatore del gas. Una volta entrato nell’appartamento, è riuscito ad appartarsi e, senza essere visto, a portare via oggetti e gioielli per un valore di circa 20mila euro.

Una volta che la vittima si è resa conto della truffa ha diramato l’allarme ma dell’uomo si erano ormai perse le tracce.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato gli accertamenti necessari e nelle prossime ore dovrebbero visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona che potrebbero aver ripreso il malvivente.

