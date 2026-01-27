Autostrada gratis tra Genova Prà e Arenzano, la protesta dei pendolari A7

Busalla (Genova) – “Felici per i “cugini” della riviera di ponente ma infuriati per la mancata gratuità sulla A7 Genova -Milano per i lavori ad alto impatto nel tratto tra Bolzaneto e Ronco Scrivia.

E’ la denuncia dei pendolari e dei residenti della Vallescrivia che si sentono trattati da “cittadini di serie B” per la disparità di trattamento attuato da Autostrade per l’Italia tra chi vive sulla riviera tra Voltri e Arenzano e chi invece percorre da mesi l’autostrada A7 tra cambi di carreggiata, restringimenti e cantieri che causano ogni giorno code e disagi.

“Siamo felici – scrivono i residenti sulle pagine social dedicate ai disagi – che i cugini della Riviera di Ponente ( Arenzano – Genova Prà) abbiano ottenuto un’agevolazione legittima, vista la portata dei disagi che dovranno affrontare. Ma la Valle non può continuare a subire soltanto disagi senza mai ricevere benefici”.

“I valligiani pretendono rispetto – si legge ancora sui social – la sicurezza e la qualità della vita stanno peggiorando ogni giorno. È tempo che le istituzioni si facciano sentire. Non chiediamo privilegi, ma equità e attenzione per un territorio che non può più essere ignorato”.

Residenti, pendolari e trasportatori chiedono che venga istituita la gratuità sui tratti interessati da cantieri e lavori molto impattanti e per la durata dei lavori stessi e tornano a chiedere che ci sia l’automedica del 118 in Vallescrivia 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

Una protesta che aumenta di forza ogni giorno, anche a causa dei pesantissimi disagi patiti ormai dalla scorsa estate, e potrebbe presto trasformarsi in azioni concrete.