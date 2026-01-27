martedì 27 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaAutostrada gratis tra Genova Prà e Arenzano, la protesta dei pendolari A7
BolzanetoNotizie LiguriaGenovaCronaca

Autostrada gratis tra Genova Prà e Arenzano, la protesta dei pendolari A7

Redazione Liguria
0

coda autostrada A10Busalla (Genova) – “Felici per i “cugini” della riviera di ponente ma infuriati per la mancata gratuità sulla A7 Genova -Milano per i lavori ad alto impatto nel tratto tra Bolzaneto e Ronco Scrivia.
E’ la denuncia dei pendolari e dei residenti della Vallescrivia che si sentono trattati da “cittadini di serie B” per la disparità di trattamento attuato da Autostrade per l’Italia tra chi vive sulla riviera tra Voltri e Arenzano e chi invece percorre da mesi l’autostrada A7 tra cambi di carreggiata, restringimenti e cantieri che causano ogni giorno code e disagi.
“Siamo felici – scrivono i residenti sulle pagine social dedicate ai disagi – che i cugini della Riviera di Ponente ( Arenzano – Genova Prà) abbiano ottenuto un’agevolazione legittima, vista la portata dei disagi che dovranno affrontare. Ma la Valle non può continuare a subire soltanto disagi senza mai ricevere benefici”.
“I valligiani pretendono rispetto – si legge ancora sui social – la sicurezza e la qualità della vita stanno peggiorando ogni giorno. È tempo che le istituzioni si facciano sentire. Non chiediamo privilegi, ma equità e attenzione per un territorio che non può più essere ignorato”.
Residenti, pendolari e trasportatori chiedono che venga istituita la gratuità sui tratti interessati da cantieri e lavori molto impattanti e per la durata dei lavori stessi e tornano a chiedere che ci sia l’automedica del 118 in Vallescrivia 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.
Una protesta che aumenta di forza ogni giorno, anche a causa dei pesantissimi disagi patiti ormai dalla scorsa estate, e potrebbe presto trasformarsi in azioni concrete.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
autostrada casello

Frana sull’Aurelia, Autostrada gratis da Genova Prà ad Arenzano

Cronaca
Giulio Regeni

Giulio Regeni, il Comune di Genova esporrà lo striscione giallo

Cronaca
Polizia notte OK

Genova, rapinato e picchiato in centro: denunciati un 17enne e un...

Cronaca
Cantiere cartelli

Genova, fuga di gas a Principe, strada bloccata

Cronaca