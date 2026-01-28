Genova, guerra ai rifiuti ingombranti, raffica di multe a Sampierdarena

Genova – Prosegue il pugno di ferro contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti, anche ingombranti, per strada e la polizia locale, nelle ultime tre settimane, ha avviato una mirata attività di monitoraggio e contrasto nel quartiere di Sampierdarena che ha portato all’individuazione e alla sanzione di 19 conducenti, colti nell’atto di scaricare illegalmente materiali ingombranti in via Spallanzani.

L’operazione si è concentrata in particolare nelle aree “Ecovan”, zone dedicate alla raccolta differenziata, che negli ultimi tempi erano state trasformate in discariche abusive a cielo aperto. Grazie all’utilizzo strategico del sistema di videosorveglianza cittadino, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità dei proprietari dei veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti, rilevando infrazioni avvenute prevalentemente durante le ore serali e notturne.

Tra i materiali abbandonati illegalmente figurano soprattutto rifiuti ingombranti di difficile smaltimento, come materassi, divani e mobili vecchi. Per tutti i trasgressori identificati sono scattate pesanti sanzioni pecuniarie e il contestuale fermo amministrativo del mezzo utilizzato per l’illecito.

«Queste operazioni sono fondamentali per garantire la sicurezza ambientale e il decoro urbano della nostra città- dichiara l’assessora alla Sicurezza del Comune di Genova, Arianna Viscogliosi- Grazie al potenziamento delle attività di controllo della Polizia Locale e all’efficacia dei sistemi di videosorveglianza, mandiamo un messaggio chiaro: chi deturpa il territorio e ignora le regole del vivere civile ne paga le conseguenze, anche con il fermo del veicolo. Il decoro di zone sensibili come Sampierdarena è una priorità; continueremo a colpire con determinazione gli abbandoni illeciti per tutelare la salute dei cittadini e l’immagine dei nostri quartieri».

L’area di via Spallanzani non è nuova a tali episodi: già tra giugno e dicembre dello scorso anno erano state elevate 43 sanzioni nello stesso sito, segno di un monitoraggio costante e di una tolleranza zero verso i comportamenti incivili.

L’attività di contrasto proseguirà senza sosta anche nelle prossime settimane, estendendo il monitoraggio ad altre aree cittadine ritenute critiche, al fine di scoraggiare il fenomeno e promuovere il corretto conferimento dei rifiuti attraverso i canali legali messi a disposizione dall’amministrazione.