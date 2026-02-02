lunedì 2 Febbraio 2026
Camion rovesciato sull’Autostrada A6 Savona – Torino, traffico nel caos

Redazione Liguria
camion ribaltato a6 autostradaAltare (Savona) – Traffico ancora nel caos, sull’autostrada A6 Savona – Torino a causa del ribaltamento di un camion nel tratto tra Altare e Savona.
L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi per cause ancora da accertare. Il conducente ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato su un fianco finendo la sua corsa nel bel mezzo della carreggiata.
I Vigili del Fuoco sono intervenuti al km 118, in direzione Savona, per soccorrere il conducente dell’autoarticolato e per cercare di rimuovere il pesante automezzo per poter riaprire l’autostrada.
Per raggiungere il luogo dell’intervento, i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco hanno dovuto percorrere circa 3 km contromano lungo il tratto autostradale, in condizioni di emergenza e in coordinamento con gli enti preposti.

L’autista è stato soccorso dal personale sanitario della Croce Bianca di Altare e successivamente trasportato in ospedale per accertamenti.

Presenti sul posto anche la Polizia Stradale e il Servizio Autostrade per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area.

